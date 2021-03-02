تعرف على جهاز طارد البعوض المحمول المميز من شركة Powerology

هل تريد الجلوس في الحديقة والاستمتاع بهواء الصيف المنعش ومن دون القلق من الحشرات الطائرة المزعجة؟ كثيراُ ما نشعر بالاستياء من الحشرات الطائرة وخاصة الذباب والبعوض التي تكثر في فصل الصيف ويصبح الأمر مزعجاُ في حال الجلوس على الشرفات أو في حديقة المنزل ناهيك عن الأمراض التي قد تنقلها الحشرات سواء كان عن طريق اللسع أو الهبوط في مكان نومنا أو جلوسنا. لذلك طورت شركة POWEROLOGY الكندية جهاز محمول مضاد للبعوض والذي أصبح بإمكانكم حمله والتنقل به أينما كنتم بكل سهولة.

ويوفر لكم متجر جملة الالكتروني الجهاز الطارد للبعوض Portable Anti-mosquito lamp 2000 mAh من شركة بورولوجي “POWEROLOGY” العالمية المتخصصة في صناعة المنتجات الالكترونية الذكية واكسسوارات الشحن والتوصيل الكهربائي، ويمكنكم التمتع في خدمة التسوق الالكتروني عبر موقعنا الذي يضم أكبر تشكيلة من المنتجات الالكترونية الذكية والقطع النادرة التي تجدونها في موقعنا وبشكل حصري.

ما هو جهاز المضاد للبعوض Portable Anti-mosquito lamp 2000 mAh ؟

جهاز المضاد للبعوض هو عبارة عن جهاز صعق كهربائي للحشرات الطائرة المزعجة ويقضي عليها بشكل فعال، ويتميز جهاز طارد للبعوض والحشرات بأنه ابتكار فعال جداً في عالم التقنيات الحديثة، حيث أنه صُمم بطريقة عصرية تعمل على جذب البعوض عن طريق محاكاة التنفس البشري “ثاني أكسيد الكربون” ليقوم الجهاز بإطلاق غاز ثاني الكربون الذي يغري البعوضة لتقترب من الجهاز وتعمل المروحة على شفط البعوضة أو أي نوع أخر من الحشرات والآفات إلى صينة الجهاز ويقضي عليها باستخدام نبضات كهربائية قوية.

ويعمل أيضاً بتقنية الضوء حيث تساعد الأشعة فوق البنفسجية على جذب الذباب والحشرات الأخرى لقتلها بسهولة ومنع تكاثرها وهذا ما يغنيك عن رش المبيدات الحشرية واستخدام المواد الكيميائية التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية وللجهاز التنفسي.

مميزات جهاز المضاد للبعوض Portable Anti-mosquito lamp 2000 mAh

يتميز جهاز المضاد للبعوض بخصائص مميزة جعلته الأفضل والأكثر مبيعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى، ويتضمن الجهاز المزايا التالية:

تم تصميمه بأيدي أهم الخبراء المتخصصين في صناعة المنتجات الالكترونية. يحتوي على بطارية ليثوم أيون التي تعمل بقوة 3.7 فولت وبسعة 2000 ميلي أمبير. يتميز بالجودة والكفاءة العالية في التخلص من الحشرات والبعوض. تعمل بطاريته بكفاءة عالية وتدوم حتى 6 ساعات عمل متواصلة. يحتوي على بطارية قابلة للشحن وفي وقت قصير. لا يسبب الضوضاء حيث تبلغ الحد الأدنى من الضوضاء 30 ديسيبل يتميز بالضوء البنفسجي LED 23 تبلغ قوة الادخال: 5 فولت / 2 أمبير وقوة الإخراج: 5 فولت متوافر بصينة تمنع هروب البعوض وقابلة للفك والتنظيف متميز بمروحة شفط تصل قوة شفطها 2000 دورة في الدقيقة. يبلغ أبعاد جهاز طارد الحشرات ب الطول 21 سم والعرض 11 سم وهو سهل الاستخدام ويمكن حمله بسهولة حيث يبلغ وزنه 4.05 جم كما يتميز باللون الأبيض الأنيق وتصميمه الفريد والعصري.

يحتوي على زر تشغيل وإغلاق لسهولة الاستخدام.

فوائد استخدامات جهاز طارد البعوض والحشرات Portable Anti-mosquito lamp 2000 mAh

ليس هناك أجمل من أن نقضي أوقاتاً جميلة في العراء ومن دون القلق من أصوات الذباب المزعجة واللسعات البعوض المؤلمة، حيث تعتبر الحشرات الطائرة المصدر الرئيسي لنقل الأمراض، لذلك يتوجب علينا التخلص من الحشرات الطائرة والبعوض بسرعة لمنع تكاثرها وانتشار الأمراض، وتكمن أهمية استخدام الجهاز الطارد للبعوض في:

يعتبر جهاز مضاد للحشرات والبعوض Portable Anti-mosquito lamp 2000 mAh حل مثالي لتخلص من الآفات الحشرية والذباب بطريقة آمنة وبعيداً عن المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية الضارة.

لا يستهلك الكثير من الطاقة حيث تعمل بطارية الجهاز لأكثر من 6 ساعات عمل متواصلة.

صديق للبيئة ولا يسبب أي أثار ضارة على النباتات أو الحيوانات الأليفة، ولا يسبب أي آثار جانبية على الإنسان أو الأطفال.

طريقة استخدام Portable Anti-mosquito lamp 2000 mAh

يبحث العديد من الأشخاص عن طرق آمنة وسهلة الاستخدام لتخلص من الحشرات والبعوض، لذلك قدمت شركة بورولوجي “Powerology” جهاز مضاد للبعوض Portable Anti-mosquito lamp 2000 mAh والتي يمكنك من استخدامه في أي مكان ترغب به فهو آمن وليس له أي أثار جانبية ضارة:

يمكنك استخدامه في غرف نوم الأطفال لتحمي أطفالكم من لسعات البعوض المؤلمة.

كما يمكنكم وضعه في غرف نوم فهو صامت ولا يسبب أي إزعاج أو ضوضاء.

سهل الحمل وخفيف الوزن ويمكن وضعه بسهولة في الحقائب.

يمكنك استخدامه في الحديقة المنزل أو الفناء الخلفي أو على الشرفات بمنتهى السهولة والأمان.

وهو مناسب جداً للرحلات التخييم في الصحراء أو الغابات ولا يحتاج إلى أسلاك كهربائية حيث تدوم بطاريته لوقت طويل.

كما يمكنكم الاستفادة من ضوء الجهاز البنفسجي LED الخفيف.

يعمل جهاز صاعق الحشرات على تغطية مساحة واسعة وبشكل فعال.

مناسب للاستخدام الخارجي والداخلي.

يمكنكم تنظيف صينية الجهاز بمنتهى السهولة فهي قابلة للفك والغسيل.

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