يوتيوب تطلق منصة Shorts أخيرًا وتعلن الحرب على تيك توك

تيك توك تواجه حاليًا مصير سناب شات لو تلاحظون، سناب شات قد أطلقت خاصية القصص Stories ومن ثم تم إطلاق هذه الخاصية في كل تطبيقات التواصل تقريبًا! ومن ثم أطلقت تيك توك الفيديوهات القصيرة وهي الميزة التي تنفرد بها، لترد عليها انستقرام بإطلاق خاصية Reels وترد عليها يوتيوب اليوم بإطلاق منصة Shorts أخيرًا.

منصة Shorts من يوتيوب المنافسة إلى تيك توك

المنصة الجديدة ستعمل بنفس الأسلوب الذي تعمل به منصة تيك توك بدون فروقات تقريبًا، نحن هنا نتحدّث عن فيديوهات قصيرة تعرض بشكل رأسي على التطبيق، واليوم قد تم الإطلاق الأول للمنصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

خاصية Shorts لازالت اختبارية بشكل واضح، لكن الفيديو التالي يوضح لنا كيفية عمل المنصة، ببساطة يمكنك إضافة الموسيقى، تصوير المحتوى او رفعه ومن ثم مشاركته، ويمكن للآخرين مشاهدته بحرية:

حاليًا منصة Shorts هي في المرحلة الاختبارية Beta، وستظهر للمستخدمين في بلدان مختلفة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بينما ستظهر للمستخدمين بشكل عشوائي وهذا نظرًا لأنها تجريبية. يُمكنك على أي حال تحميل الإصدار الذي يضم النسخة التجريبية من هنا، لكن قد لا تظهر لك الخاصية من الأساس، أو قد تحتاج إلى VPN.

يوتيوب هي منصة الفيديوهات الأشهر والأقوى على مستوى العالم، لذلك ففرصتها أكبر بكثير من إنستقرام في منافسة تيك توك! ما رأيك؟ وهل تنوي استخدام الخاصية الجديدة؟ وهل تستخدم Reels حاليًا؟ شاركنا في التعليقات.