تقارير تشير لقدوم هواتف آيفون 2021 مع بطاريات أكبر

بعد ظهور تسريبات حول قدوم هواتف آيفون 2021 مع شاشات أكثر كفاءة وبتحديث 120 هرتز في الثانية، تظهر المزيد من التسريبات اليوم عن قدوم السلسلة بشاشات مع نتوء أصغر في الشق العلوي، وكذلك بطاريات أكبر حجمًا مقارنة مع هواتف العام المنصرم من آبل.

ووفقًا لميغ تشي كو، المحلل المتخصص في شئون شركة آبل، فإن الشركة تستعد لإطلاق 4 نسخ مختلفة من هواتف آيفون خلال 2021 على غرار ما فعلته العام الماضي. كما أكد على التقارير السابقة حول إطلاق شاشة من نوع OLED LTPO التي من المتوقع أن تكون أكثر كفاءة بتوفير الطاقة.

وبجانب ذلك، أشار المحلل بأن نسخة برو ستحمل كاميرا بعدسة واسعة جدًا بفتحة غالق f/1.8، وستوفر معها ميزة التركيز التلقائي.

كما أنه من غير المرجح إطلاق آبل لهواتف آيفون 2021 بمنفذ USB-C، ما يعني الاستمرار على نفس المنافذ الحالية بالهواتف.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع ظهور هواتف آيفون لهذا العام بتصاميم مشابهة للعام الماضي مع تغيرات طفيفة لتصميم الكاميرات.

كانت آبل قد تمكنت من إعتلاء عرش صدارة المبيعات بالربع الأخير من 2020، بفضل هواتف آيفون 12 التي أطلقتها.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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