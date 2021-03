دراسة: تناول اللحوم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

دراسة جديدة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، توصل فيها الباحثون إلى أن تناول اللحوم بانتظام يزيد من خطر إصابة أي شخص بأمراض القلب والسكري والالتهاب الرئوي وأمراض خطيرة أخرى.

ومن المعروف بالفعل أن تناول اللحوم “الحمراء أو المعالجة” يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. لكن هذه النتائج هي الأولى التي تظهر أن استهلاك اللحوم مرتبط بالأمراض الـ 25 غير السرطانية، والتي تؤدي في الغالب إلى دخول الأشخاص للمستشفيات في المملكة المتحدة.

ووجد باحثون من جامعة أكسفورد، وهم الذين قاموا بالدراسة، أن استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ولحوم الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، إما بمفردها أو معا، ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، مرتبط بخطر أكبر لتسعة أمراض مختلفة.

وتضاف نتائجهم إلى الأدلة المتزايدة من باحثين آخرين ومنظمة الصحة العالمية على أن تناول الكثير من اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة، يمكن أن يضر بالصحة، وفقا للصحيفة.

واستندت النتائج التي نشرت في مجلة BMC Medicine إلى تحليل السجلات الصحية لنحو 475 ألف بريطاني في منتصف العمر. وقام الباحثون بفحص التفاصيل المقدمة حول وجباتهم الغذائية مع معلومات من سجلاتهم الطبية حول دخول المستشفى وكذلك بيانات الوفيات لمدة ثماني سنوات في المتوسط.

وخلصت الدراسة إلى أنه “في المتوسط، كان لدى الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول اللحوم بانتظام ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، آثار صحية سلبية أكثر من الذين تناولوا اللحوم بشكل أقل”.

ووفقا للدراسة فقد “ارتبط ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والالتهاب الرئوي وأمراض في القولون والسكري، وارتبط ارتفاع استهلاك لحوم الدواجن بمخاطر أعلى للإصابة بأمراض في المريء والتهاب في المعدة والمرارة والسكري أيضا”.

ووجد الباحثون بقيادة الدكتورة كيرين بابير من قسم صحة السكان بالجامعة، أن كل 70 غراما من اللحوم الحمراء والمعالجة التي يستهلكها شخص ما يوميا، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15٪ ومرض السكري بنسبة 30٪.

وقد تزيد هذه اللحوم من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها تحتوي على أحماض دهنية مشبعة، والتي يمكن أن تزيد من البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول الضار، والذي من المعروف أنه يعرض الناس لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وظهر من خلال الدراسة أن أكلة اللحوم هم الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بشكل رئيسي، وهم الذين يواجهون هذه المخاطر. ومع ذلك، فإن تناول اللحوم بانتظام يقلل من خطر إصابة شخص ما بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

