هواوي تعلن عن إصدار 4G من هاتف Huawei P40 الرائد – تعرف عليه

اليوم وبعد مرور عام كامل على إطلاق هاتف P40 الرائد من هواوي، الشركة قد أعلنت عن إصدار جديد من الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع فقط، وهو الإصدار الذي سيأتي مع معالج كيرين 990، وفي الواقع هذا هو الفارق الوحيد بينه وبين الإصدار السابق 5G من الهاتف.

هواوي تعلن عن إصدار 4G من هاتف Huawei P40 الرائد

كما أسلفنا الذكر، الهاتف قادم مع معالج كيرين 990 وسيدعم شبكات الجيل الرابع فقط، هذا في حين أنه سيقدّم شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع أوليد بدقة FHD+، الشاشة وكما اعتدنا ستضم كاميرا أمامية ثنائية على شكل “حبة دواء”.

الهاتف يقدّم كاميرا سيلفي رئيسية بدقة 32 ميجابيكسل إلى جانب مستشعر IR ToF في نفس المنطقة الأمامية. يقدّم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر ضخم، إلى جانب تقريب بصري حتى ثلاث أضعاف.

سيأتي الهاتف مع أندرويد 10 وواجهة EMUI 10.1 إلى جانب تقديمه للشحن السريع ومستشعر بصمة داخل الشاشة وكل ما كان يقدّمه هاتف P40 العادي تقريبًأ، وهنا نوضّح أن هذا الإصدار هو إصدار 4G من هاتف P40 العادي ولا علاقة له بإصدارات برو وبرو بلس.

سيتوفّر الهاتف مع ذواكر 8 جيجابايت عشوائية و128 جيجابايت تخزينية، وبالألوان الأزرق والفضي كما بالصور بالأعلى، سيتوفّر الهاتف في الصين بسعر 620 دولار أمريكي تقريبًا، وحتى الآن لا توجد معلومات عن التوفّر العالمي له.