سعودي أطلق النار على مركز صحي بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا

رجل سعودي، قام أمس الثلاثاء، بأطلاق النار على مركز صحي في العاصمة الرياض، ما أدى إلى تحرك عاجل من السلطات، بعد تداول فيديو الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره شخص يجلس في سيارته، المواطن الذي كان يخفي مسدسا في جيبه وهو يسير في حي اليرموك، بعد إطلاقه رصاصة على منشأة صحية.

بدوره، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن “الشخص في الفيديو المتداول أطلق النار على واجهة مبنى المركز الصحي، بعد منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا”.

وأضاف الكريديس أنه “تم تحديد هوية الفاعل والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته السلاح المستخدم مسدس، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما نقلت صحيفة “عكاظ” عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه “تم إلقاء القبض على الفاعل والتحقيق معه فوراً لمعرفة الدوافع وراء جريمته وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه”.

وأكد المصدر أن “إطلاق النار يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف، فيما يواجه هذا الجاني العقوبات الجزائية المشددة لقيامه بالاعتداء على أحد المرافق الحيوية العامة”.

وأعرب مستخدمو موقع “تويتر” عن غضبهم عن هذه الحادثة التي تعكس “الجهل”، على حد تعبيرهم، مطالبين بمحاسبة الفاعل.

قرات خبر اطلاق نار من مواطن علي مستوصف في الرياض والسبب منعه من الدخول لعدم تقيده بالاحترازات الصحيه هذا امر عجيب يدل ع الهوس العقلي لهذا الشخص والجهل فعدم التزامه بالاحترازات انما هو في حد ذاته جريمه في حق نفسه وغيره والاكثر جرما استخدام السلاح لنكن في مستوي المسؤليه — د/علي ال صبر. (@RT2kl6iMA5cSW21) March 2, 2021

مواطن يطلق النار على #مركز_صحي بحي اليوموك الرياض بعد رفض دخوله بدون تطبيق توكلنا ( #تم_القبض عليه )

pic.twitter.com/5IvrtFLiXY

#فصل_موظفي_الاذاعه_والتلفزيون — الأحداث اول بأول (@Videoie) March 2, 2021

