تسريبات الايفون – هل يكون ثقب الكاميرا بديلاً عن النوتش في الشاشة؟

اعتمدت ابل على تصميم النتوء العلوي في الشاشة أو النوتش منذ إطلاق هاتف ايفون X نهاية عام 2017 ومن بعدها تم اعتماده في كافة الإصدارات اللاحقة. إذا كنت لست من محبي تصميم النوتش، فقد يسرك أن تعرف أن ابل سوف تتجه للاعتماد على ثقب الشاشة.

المحلل الشهير Ming-Chi Kuo قال إن ابل سوف تبدأ في التخلي عن النوتش وتتجه إلى ثقب الشاشة في بعض إصدارات الايفون بحلول نهاية العام القادم 2022 أي مع إصدارات ايفون 14.

وأضاف المحلل المعروف بدقة تسريباته أن هذا التصميم الجديد قد يسري على كافة هواتف الايفون في 2022 في حالة لم تكن هناك مشاكل إنتاجية.

لم يتم التطرق إلى كيفية إضافة تقنية التعرف على الوجه Face ID عند اعتماد تصميم الثقب عوضاً عن النوتش أو ما إذا كانت سوف تستمر بالاعتماد عليها في الأساس.

هناك تقارير تتحدث عن نية ابل تطوير نظام التعرف على الوجه Face ID مع الكاميرا الأمامية ليكون مخفياً تحت الشاشة نفسها، وهناك شركات أخرى بالفعل تعمل على تكوير تقنيات مماثلة.

الآن معظم شركات الأندرويد المنافسة تعتمد على وجود نوتش أو ثقب صغير في الشاشة ولعل سلسلة سامسونج جالكسي S21 أفضل مثال على ذلك.

النتوء العلوي في شاشة الايفون كان ولا يزال محل انتقاد كبير من المستخدمين، إما لحجمه الكبير نسبياً أو لوجوده بالأساس في ظل توافر حلول أخرى تبدو شكلياً أفضل.

في سبيل الوصول لأيفون بشاشة كاملة

كل هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى استغلال كافة مساحة الجهة الأمامية للهاتف في وجود شاشة كاملة بدون نوتش أو ثقوب.

وفقاً للمحلل Ming-Chi Kuo فإن ذلك قد يتحقق بحلول عام 2023 في وجود مستشعر بصمات وكاميرا مخفية تحت الشاشة.