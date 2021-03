داست على البنزين بدلاً من الفرامل.. سعودية تدهس جمعا من الناس

سيدة في السعودية أقدمت على ارتكاب حادثة مؤسفة بعدما ارتبكت أثناء قيادة السيارة التي كانت تستقلها، وانحرفت مسرعة باتجاه عدد من الأشخاص الموجودين على الرصيف.

ويبدو أن السيدة التي قال ناشطون سعوديون، إنها ارتكبت الحادثة في مدينة تبوك، أخطأت في الدوس على خيار البنزين بدلا من الفرامل، لتصدم جمعا من الناس.

ويظهر في مقطع مصور سيدة تقترب من الرصيف محاولة -على ما يبدو- ركن سيارتها إلا أنها بدلا من إيقاف السيارة في الموقف تزايدت سرعة السيارة وصدمت عددا من الأشخاص.

وتجمهر العشرات بعد ذلك في المكان محاولين إنقاذ الأشخاص الذين تم دهسهم، بينما تواصل آخرون مع الجهات المختصة والطوارئ لإنقاذ الموقف.

وتباينت ردود الأفعال على الحادثة بين الناشطين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التمس البعض العذر للفتاة مؤكدين أن الجميع معرض لمثل هذه الواقعة، فيما شن اخرون هجوماً عنيفاً عليها مطالبين بضرورة تقييد قيادة المرأة للسيارة.

وقال ”طارق“ في تعليقه على الواقعة: ”اغلب الحريم عندنا يسوقون بدون رخصة والسبب ان مدارس تعليم قيادة الحريم محدودة جدا عندنا بالتالي المواعيد توصل بالسنة والسنتين .. فيضطرون يسوقون وهم عارفين ان القوانين عندنا مشي حالك .. حتى عند التفتيش ما يقفون السيارة اذا كان القائد امرأة .. شوارعنا من زمان وهي اماكن تعلم قيادة“.

المغردة ”سارة“ علقت قائلة: ”انا ماني فاهمه هي ماشيه شوي شوي بعدين زادت البنزين ليش مشكلة البنات دايماً يقطون نفسهم في الأماكن الزحمه قبل يتمكنون من السواقه وهذا أكبر غلط. قبل يومين وحده سيارتها مره صغيره وتمشي درب الحيه بالشارع لأنها مو عارفه تتجاوز السيارات وعلى خريص الله يستر عليها“.

المغرد ”عبدالعزيز“ قال هو الآخر: ”لا حول ولا قوة الا بالله كان الله في عونهم جميعًا شكلها ارتبكت لما وصلت الموقع وشافت الناس أو إنها لابسة حذاء غير مناسب كعب أو غيره.. أغلبنا لما بدأ السواقة كنا حافيين القدمين وأشوف أنها فعّالة جدًا في التعلم عشان الشخص يفعّل الحواس الخمس ومنها التحسس لشكل الدعسة“. وفقا لموقع أرم نيوز.

اللي ما يعرف يسوق لا يسوق، لا تكون سبب في تشتيت أسر، الشوارع ليست ملاهي ألعاب… لاحول ولاقوة إلا بالله. pic.twitter.com/sdw5k3nhq3 — أحمد (@A7imd) March 2, 2021

