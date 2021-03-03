توقعات بإعادة افتتاح متحف الموصل الثقافي في عام 2023

رصد موقع “Artnet” المتخصص بأخبار الفنون والآثار، أعمال البناء داخل متحف الموصل الثقافي، الذي شهِد همجية التنظيم الإرهابي داعش، في تحطيم المنحوتات الآشورية التاريخية.

وأوضح عضو في مؤسسة “سميثسونيان” الأميركية ريتشارد كورين، أحد الذين زاروا المتحف بعد تحريره،”أتذكر المرة الأولى التي قضيتها هناك، لقد كانت منطقة حرب كاملة.”

وشاركت المؤسسة الأمريكية، في الجهود المحلية والدولية للوصول إلى الأضرار التي لحقت بالمتحف وإجراء إصلاحات طارئة والقيام بأعمال الصيانة الشاملة اللازمة لإعادة فتح المتحف للجمهور يوما ما.

وأوضح كورين: “كانت هذه كارثة ثقافية هائلة في بلد يعتبر أحد مصادر الحضارة، لكل من الشرق والغرب”.

وكشف التقرير، عن المتحف، أن أعمال الترميم بدأت بتوثيق الأضرار وجمع الأدلة ولكن بعد كل هذه السنوات لا يزال من الصعب تقييم حالة المتحف ولم يتم تحديد ما تم تدميره أو نهبه بالضبط.

وأشار التقرير، إلى “إنقاذ عدد كبير من التحف والمقتنيات على يد العاملين في المتحف الذين قاموا بنقلها عبر النهر إلى نينوى”.

ومن المتوقع، يُعيد المتحف فتح أبوابه مرة أخرى للزائرين بحلول عام 2023.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية