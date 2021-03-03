دراسة: تناول اللحوم بانتظام يؤدي إلى أمراض خطيرة

كشفت دراسة جديدة، توصل إليها الباحثون، إلى أن تناول اللحوم بانتظام يزيد من خطر إصابة أي شخص بأمراض القلب والسكري والالتهاب الرئوي وأمراض خطيرة أخرى.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن تناول اللحوم “الحمراء أو المعالجة” يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. لكن هذه النتائج هي الأولى التي تظهر أن استهلاك اللحوم مرتبط بالأمراض الـ 25 غير السرطانية، والتي تؤدي في الغالب إلى دخول الأشخاص للمستشفيات في المملكة المتحدة.

وتبيّن باحثون من جامعة أكسفورد، الذين قاموا بالدراسة، أن استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ولحوم الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، إما بمفردها أو معا، ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، مرتبط بخطر أكبر لتسعة أمراض مختلفة.

واستندت الدراسة الجديدة، إلى تحليل السجلات الصحية لنحو 475 ألف بريطاني في منتصف العمر. وقام الباحثون بفحص التفاصيل المقدمة حول وجباتهم الغذائية مع معلومات من سجلاتهم الطبية حول دخول المستشفى وكذلك بيانات الوفيات لمدة ثماني سنوات في المتوسط، وفقا لما نقله موقع “الحرة” الأمريكي.

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