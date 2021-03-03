علماء الأحياء البحرية يرصدون أكبر سمكة قرش مضيئة

رصد علماء الأحياء البحرية في كل من بلجيكا ونيوزيلندا سمكة قرش مضيئة تعيش في أعماق البحر لتسجل أول مرة تلألؤاً بيولوجياً في الفقاريات الكبيرة.

واكتشف الباحثون التلألؤ البيولوجي في أنواع من أسماك القرش التي تعيش في أعماق البحر، وهو عبارة عن إنتاج الضوء بتفاعل كيميائي في جسم الكائنات الحية، وهو منتشر بين الأحياء البحرية الصغيرة.

ويقول الخبراء أن السبب في عدم اكتشاف هذا النوع في الكائنات الكبيرة إلى أن أسماك القرش التي تعيش في أعماق البحر تبدو سوداء عند النظر إليها من الأعلى وأن الأجزاء المضيئة تقع في منطقة البطن والجوانب وفي الزعنفة الظهرية.

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