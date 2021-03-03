سوني تطور كاميرا لعشاق التصوير الفوتوغرافي

أعلنت شركة سوني عن مواصفات كاميرا FX3 الجديدة المطورة لعشاق التصوير الفوتوغرافي وهواة توثيق الأفلام بصورة سينمائية، مصممة بطريقة كلاسيكية مميزة هيكلها مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون.

وصممت لتكون قادرة على توثيق الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية و4K بمعدل 60 إطارا في الثانية لمدة 13 ساعة متواصلة تقريباً بسبب تزويدها بنظام التبريد النشط.

وتستطيع توثيق الفيديوهات في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما زودت بأزرار للتحكم بأكثر من 150 وظيفة وخاصية من إعدادات التحكم، فضلاً عن ومنفذ HDMI Type-A لوصلها مع الشاشات والحواسب.

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