أنغام تستعد لإطلاق أولى أغانيها في العام 2021

تستعد النجمة أنغام، لإطلاق أولى أغانيها في العام2021، وهي “هو نفس الشوق”.

ونشرت النجمة المصرية، بوستر الأغنية على جميع حساباتها الرسمية في كافة مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق بكلمة قريباً.

ومن المقرر أن تطلق أنغام أغنيتها الجديدة قبل الحفل الذي ستقيمه في مصر يوم 26 مارس الجاري بالمسرح المكشوف بالتجمع الخامس ضمن مهرجان الموسيقى الكلاسيكية.

وأغنية هو نفس الشوق من كلمات أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي.

يذكر أنّ أنغام تستعد لإطلاق مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية، وذلك بعد أن حققت نجاحاً كبيراً بألبومها مزح الذي أطلقته باللهجة الخليجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية