شاومي تطلق سماعة لاسلكية ببطارية قوية

رفعت شركة شاومي الصينية، النقاب عن سماعة لاسلكية ذكية جديدة أطلقت عليها Redmi Air Dots 3.

وستعمل السماعة الجديدة بمعالج كوالكوم QCC3040 TWS-SoC الذي يساعد على إنشاء اتصال بلوتوث 5.2 بشكل مستقر، ويدعم تقنية كوالكوم aptX لتشغيل الصوت بصورة أفضل، بالإضافة لتقنية cVc.

وأوضحت الشركة الصينية، إنّ السماعة الجديدة تتميز بالصوت النقي والصافي الذي تمنحه للمستخدم.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية وعلبة شحن تجعلها تعمل لمدة 30 ساعة في الشحنة الواحدة.

ويمكن للمستخدم التحكم بالسماعة وتشغيل الموسيقى من خلال اللمس على السطح الحساس الموجود على الجانب الخارجي لها.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر السماعة الجديدة التي ستطلقها في الأسواق العالمية يوم 4 مارس الجاري.

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