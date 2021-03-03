أمازون تُغيّر شعار تطبيقها.. والسبب “هتلر”

استجابت شركة أمازون لطلب زبائنها وقامت بتغيير شعار التطبيق، بعدما اشتكى عدد كبير من شكله، وقالوا إنّه يذكرهم بشارب الزعيم النازي هتلر.

حيث قامت بالتخلي عن شعارها القديم الذي كان على شكل عربة تسوق تحتوي على شريط لاصق بحافة خشنة في الأعلى، واستبدلته بشعار جديد على شكل صندوق أمازون مع إجراء تغيير بشكل الشريط اللاصق الذي أصبح مستقيماً ومطوياً من جانب واحد.

ولم تذكر الشركة الأمريكية في بيانها السبب الرئيسي لاستبدال الشعار، لكنّها ذكرت إنّ عملية التغيير جاءت بناء على ملاحظات العملاء.

وأضاف متحدث باسم الشركة، إنّهم صمموا الأيقونة الجديدة لإثارة ؟الترقب والحماس في نفوس العملاء عندما يبدؤون برحلة التسوق عبر هواتفهم المحمولة.

يذكر أنّ المستخدمين نظموا حملة منظمة طالبوا من خلالها الشركة الكبيرة بتغيير شعارها.

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