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أمازون تُغيّر شعار تطبيقها.. والسبب “هتلر”

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استجابت شركة أمازون لطلب زبائنها وقامت بتغيير شعار التطبيق، بعدما اشتكى عدد كبير من شكله، وقالوا إنّه يذكرهم بشارب الزعيم النازي هتلر.

حيث قامت بالتخلي عن شعارها القديم الذي كان على شكل عربة تسوق تحتوي على شريط لاصق بحافة خشنة في الأعلى، واستبدلته بشعار جديد على شكل صندوق أمازون مع إجراء تغيير بشكل الشريط اللاصق الذي أصبح مستقيماً ومطوياً من جانب واحد.

ولم تذكر الشركة الأمريكية في بيانها السبب الرئيسي لاستبدال الشعار، لكنّها ذكرت إنّ عملية التغيير جاءت بناء على ملاحظات العملاء.

وأضاف متحدث باسم الشركة، إنّهم صمموا الأيقونة الجديدة لإثارة ؟الترقب والحماس في نفوس العملاء عندما يبدؤون برحلة التسوق عبر هواتفهم المحمولة.

يذكر أنّ المستخدمين نظموا حملة منظمة طالبوا من خلالها الشركة الكبيرة بتغيير شعارها.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أخبار ـ لمحبي اللاعب ماردونا ـ بعض المحققين تأكدوا أن سبب وفاة اللاعب الشهير ماردونا هو بسبب السُم في أحد الفنادق الأوروبية وتم تسميمه بمادة تستخرج من الثعابين الأسيوية مع خليط من مادة الزئبق ـ ومواد أخرى ـ وذلك بعد تصريحه على استخدام أموال وذهب الكنائس في أعانة الامراض والاوبئة والتعليم المجاني لبعض فئات المجتمعات الفقيرة ـ حيث كان اللاعب ماردونا يدعم اصحاب الأعاقات وبعض العائلات المحرومين مالياً بكل تاريخه الرياضي لمنع إنحرافهم أو الانخراط في نشاطات غير أخلاقية ـ حتى اتهمته الفيفا بأنه لاعب غير سوي واصدروا بحقه العديد من الاتهامات ـ وبعد برائته ـ وأعتزاله ـ صرح بأنه سيقيم فالأمارات ـ لكن الحاقدين عليه لاحقوه هناك إعلاميا لاسقاط شهرتهةونجوميته لحساب لاعبين أخرين حاقدين مدعومين إعلامياً . وكذلك تشويه مسيرة اللاعب الأمريكي كوبي براينت المتوفى بطريقة غامضة هو وأبنته ذات الخمسة عشر ربيعاً ـكوبي براينت . ومازالت التحقيقات غير واضحة لتحديد الجناة أو الجانيات .واسباب قدومهم على هذه الأفعال وأرتكابهم هذه الجرائم .

    رد

  • أخبار ـ لمحبي اللاعب ماردونا ـ بعض المحققين تأكدوا أن سبب وفاة اللاعب الشهير ماردونا هو بسبب السُم في أحد الفنادق الأوروبية وتم تسميمه بمادة تستخرج من الثعابين الأسيوية مع خليط من مادة الزئبق ـ ومواد أخرى ـ وذلك بعد تصريحه على استخدام أموال وذهب الكنائس في أعانة الامراض والاوبئة والتعليم المجاني لبعض فئات المجتمعات الفقيرة ـ حيث كان اللاعب ماردونا يدعم اصحاب الأعاقات وبعض العائلات المحرومين مالياً بكل تاريخه الرياضي
    لمنع إنحرافهم أو الانخراط في نشاطات غير أخلاقية ـ حتى اتهمته الفيفا بأنه لاعب غير سوي واصدروا بحقه العديد من الاتهامات ـ وبعد برائته ـ وأعتزاله ـ صرح بأنه سيقيم فالأمارات ـ
    لكن الحاقدين عليه لاحقوه هناك إعلاميا لاسقاط شهرته ونجوميته – لحساب لاعبين أخرين حاقدين مدعومين إعلامياً .
    وكذلك تشويه مسيرة اللاعب الأمريكي كوبي براينت المتوفى بطريقة غامضة هو وأبنته ذات الخمسة عشر ربيعاً ـكوبي براينت . ومازالت التحقيقات غير واضحة لتحديد الجناة أو الجانيات .واسباب قدومهم على هذه الأفعال وأرتكابهم هذه الجرائم .

    رد