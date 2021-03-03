نرويجي محظوظ ينجو من هجوم دب قطبي

شهدت إحدى مناطق خليج موهنبوكتا الواقعة على الجانب الشرقي من جزيرة سبيتسبيرجين في أرخبيل سفالبارد الواقعة شمال النرويج حادثةً مؤسفة.

وتعرض النرويجي لهجوم دب قطبي أثناء قيامه وزميله بتفحص الجليد في الخليج لصالح شركة محلية.

وتمكن الرجل من النجاة بسبب وجود صديقه الذي ساعده على الفرار من الدب، الذي تم إطلاق النار عليه في وقتٍ لاحق.

وأفاد مكتب الحاكم في بيانٍ حول الحادث، إنّ إصابة الرجل كانت طفيفة، وأنّهم قاموا بنقله بواسطة مروحية إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج وأصبحت حالته الصحية أفضل.

وأكدّ مكتب الحاكم قيام السلطات بإصدار تحذيرات متكررة حول الأخطار التي تشكلها الدببة القطبية الموجودة في المنطقة.

يذكر أنّ هذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ الهجوم الذي حدث في أغسطس الماضي وأودى بحياة سائح هولندي.

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