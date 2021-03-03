دليلك الكامل – تسريب مواصفات وتصميمات سلسلة أوبو فايند X3

سلسلة أوبو فايند X هي سلسلة هواتف أوبو الرائدة وواحدة من أبرز سلاسل الهواتف الذكية في الوقت الحالي، والسلسلة قد تميّزت بما تقدمه من مواصفات وخصائص على جميع الأصعدة خصوصًا على صعيد الشاشة وأدائها، واليوم نشارككم التسريب الكامل لـ سلسلة أوبو فايند X3 والذي يكشف لنا عن التصميمات، المواصفات وباقي التفاصيل المتوقعة.

تسريب مواصفات وتصميمات سلسلة أوبو فايند X3

السلسلة الجديدة ستضم ثلاث هواتف منفصلة، الأول هو هاتف أوبو فايند X3 برو، وهو أقوى هواتف السلسلة وأبرزها، هذا إلى جانب إصدارين آخرين تحت اسم أوبو فايند X3 لايت وأوبو فايند X3 نيو، وقد تختلف الأسماء عند التوفّر العالمي بالطبع، نظرًا لأن هذه الأسماء هي التي سيتم اعتمادها في السوق الصيني.

مواصفات هاتف أوبو فايند X3 برو

سيأتي الإصدار برو من السلسلة مع شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة QHD+ من نوع سوبر أموليد، وهي التي ستضم حواف منحنية أيضًا وستدعم HDR10+، هذا في حين أن هذه الشاشة ستضم 525 بيكسل لكل بوصة، وهو رقم مميز بلا شك، وستقدّم مستشعر بصمة مدمج فيها مع طبقة حماية جوريلا جلاس 5.

سيعتمد الهاتف على معالج سنابدراجون 888 الرائد إلى جانب 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وخيارات مختلفة للذواكر التحزينية، هذا في ظل وجود شحن سريع بقدرة 65 واتّ مع دعم الشحن اللاسلكي بالطبع، وسيقدّم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل واسع، مستشعر 13 ميجابيكسل بيريسكوبي، مستشعر 5 ميجابيكسل ماكرو.

مواصفات هاتف أوبو فايند X3 نيو وفايند X3 لايت

إصدار نيو سيقدّم شاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع أموليد لكن مع دقة FHD+ فقط، في حين أن إصدار لايت سيقدّم شاشة بقياس 6.44 بوصة بدقة FHD+ وكلا الشاشتين سيدعما تردد 90 هيرتز، هذا في ظل اعتماد إصدار نيو على معالج سنابدراجون 865 واعتماد إصدار لايت على معالج سنابدراجون 765G مع وجود ذواكر 12 و8 جيجابايت على الترتيب.

كلا الهاتفين سيقدمان مستشعر كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، أما عن الكاميرا الخلفية فهي رباعية في هاتف أوبو فايند X3 نيو، وتأتي مع مستشعر رئيسي 50 ميجابيكسل، مستشعر واسع 16 ميجابيكسل، مستشعر تقريب بدقة 13 ميجابيكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع بطارية 4,500 ملي أمبير.

أما عن إصدار “لايت” فيأتي مع كاميرا خلفية رباعية لكن بدقات 64 – 8 – 2 – 2 ميجابيكسل مع نفس العدسات تقريبًا!