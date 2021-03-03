هذا هو شكل منفذ شحن هواتف الايفون القادمة في المستقبل!

قامت ابل رسمياً بتسجيل براءة اختراع لمنفذ شحن الايفون القادم مستقبلاً والذي سوف يحل محل منفذ Lightning التقليدي الحالي المنفذ الجديد يعتمد على الالتصاق المغناطيسي والشحن عبر تقنية MagSafe.

ابل قدمت براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن تصور آبل لمنفذ الشحن القادم لهاتف الايفون.

المنفذ موجود في الجهة السفلية للهاتف في المكان المعتاد ويتكون من ثلاث منافذ أصغر وتتكون من أشكال دائرية ومسطحة، وسنون مرتبة طولياً. وتلتصق مغناطيسياً بالشاحن تماماً مثل شواحن حواسيب ماك بوك القديمة.

لم يتم الإشارة في ملف براءة الاختراع نصاً إلى أن الشاحن مخصص للايفون لكن الصور المرفقة تشير بشكل واضح إلى الجهة السفلية للايفون.

لمنفذ شحن MagSafe المغناطيسي العديد من المزايا مقارنة بمنفذ شحن Lightning التقليدي مثل سهولة تركيبه ونزعه من الهاتف.

منفذ شحن MagSafe للايفون سيكون مختلفاً عن تقنية MagSafe في سلسلة ايفون 12 والتي تعتمد على مغناطيس دائري يلتصق بشاحن آخر دائري ويتم الشحن لاسلكياً، وتخدم أيضاً بالإضافة إلى الشواحن إكسسوارات أخرى مثل المحافظ والبطاريات والأغطية وغير ذلك.

في هواتف ايفون 12 هناك حلقة مغناطيسية في الجهة الخلفية للايفون وأخرى في الشاحن أو الغطاء أو المحفظة وعندما يقتربان من بعضهما البعض يلتصقان مغناطيسياً.

USB-C أم ايفون بدون منافذ؟

لا يبدو الوصول لأيفون بدون منافذ شحن أمر ممكن الآن، كما أن ابل لا تبدو عازمة على التوجه إلى استخدام USB C في الايفون لأسباب غير معلومة وبرغم الضغوطات الأوروبية التي تسعى إلى توحيد جميع منافذ الشحن.

كل ما نعرفه أن منفذ Lightning التقليدي للايفون سوف ينتهي به المطاف يوماً ما جزءً من الماضي، وذلك اليوم لن يكون بعيداً.

ابل بالفعل اتجهت لاستخدام USB C في حواسيب ماك بوك وفي أجهزة الايباد، وهو الخيار الأقرب رغم تأخر ابل كثيراً.

الشاحن الآخر الذي نتحدث عنه في هذا المقال لازال في المراحل الأولى للتطوير ولا يعني بالضرورة أنه سيكون حاضراً مستقبلاً، وإن كان تصميمه يبدو مقبولاً للغاية.

أما بخصوص الايفون بدون منفذ شحن تماماً، فذاك يعني اعتمادا كلياً على الشحن اللاسلكي الذي لا يبدو عملياً كثيراً لقطاع عريض من المستخدمين.