رشيد عساف يبدأ تصوير مسلسل الباشا.. وينتظر “صقّار”

أكدت مصادر مقربة من الفنان السوري رشيد عساف بدء النجم السوري بتصوير الموسم الثالث من مسلسل “الباشا”، المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

ويتم تصوير الجزء الثالث من العمل في بيروت، وسيتناول المسلسل مرحلة نهاية الاستعمار العثماني وبداية الاستعمار الفرنسي.

ومسلسل “الباشا” من تأليف مروان ماروق، وإخراج مكرم الريس، وإنتاج شركة مروى غروب للمنتج مروان حداد.

كما ينتظر النجم السوري بدء تصوير المسلسل البدوي صقّار، حيث سيلعب فيه دور صقّار الفارس الذي يقع بحب فتاة تصغره سناً، والصعوبات التي تواجهه في سبيل تزوجها، خاصةً في ظروف الثأر الذي يُفرض عليه.

ومسلسل صقار من تأليف دعد الكسان، وإخراج شعلان الدباس، وبطولة رشيد عساف، قمر خلف، نور علي، جولييت مراد، خالد نجم، وغيرهم من النجوم.

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