Meizu تُطلق هاتفين بنظام أندرويد وكاميرات مميزة

أعلنت شركة Meziu الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Meizu 18، وMeizu 18 Pro.

وسيعمل الهاتف Meizu18 بمعالج Snapdragon 888 ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.2 بوصة ودقة عرض 3200*1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 36 واط، واي فاي، وبلوتوث.

أما الهاتف Meizu 18 Pro فسيعمل بمعالج ونظام تشغيل أندرويد مماثل للهاتف السابق.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 3200*1440 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 44 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 32 ميغا، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، والشحن العكسي بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتفين الذين ستطرحهما في الأسواق العالمية يوم 8 مارس الجاري.

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