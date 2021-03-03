طلب غريب يكشف جريمة قتل في فرنسا

شهدت منطقة تور دو بان الواقعة في مقاطعة إيزير الفرنسية حادثةً مؤسفةً للغاية، إذ أقدم رجلان فرنسيان لم تُكشف هويتهما على قتل صديقهما المُشرد الذي يعيش معهما بعد مشاجرة بينهما أثناء شربهما الكحول.

وتمكنت الشرطة من اكتشاف الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين، بعدما قام أحدهما بطرق باب جاره وطلب منه منشاراً لتقطيع جثة الرجل المتوفي الذي يبلغ من العمر 54 عاماً.

وعلى الفور تحركت الشرطة لمكان الجريمة، وألقت القبض على المجرمين اللذين عمدا للف الجثة بأشرطة بلاستيكية لاصقة، وأسفرت التحقيقات عن اتهام الرجل الذي يبلغ من العمر 34 عاما بالقتل العمد ووضعه بالسجن بانتظار المحاكمة، في حين وجهت تهمة التواطؤ للرجل الثاني البالغ من العمر 50 عاماً، وأُطلق سراحه ووُضع تحت المراقبة القضائية.

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