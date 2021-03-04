كيفية نقل الصور والفيديو من حساب ابل أي كلاود إلى حساب جوجل بسهولة؟

أطلقت ابل خدمة جديدة عبارة عن أداة تمكن المستخدمين من نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من حساب الآي كلاود إلى حساب جوجل تحديداً إلى خدمة صور جوجل Google Photos بسهولة.

كيفية نقل الصور والفيديو من حساب الآي كلاود إلى صور جوجل؟

الأمر بسيط للغاية، وكل ما عليك هو التوجه إلى صفحة الخصوصية والبيانات على موقع ابل الرسمي من خلال هذا الرابط.

بعدها قم بتسجيل الدخول إلى حساب ابل أي كلاود الخاص بك، بعدها سوف تجد خيار نقل نسخة من بياناتك Transfer a copy of your data واختيار صور جوجل Google Photos في خانة اختيار جهة النقل.

بعدها يمكن اختيار ما الذي تود نقله تحديداً سواء الصور أو الفيديو أو كلاهما معاً، قم الاستمرار في الخطوات حيث سيُطلب منك الدخول إلى حسابك على جوجل أيضاً.

قبل ذلك كله، يجب امتلاك حساب على جوجل وكذلك توفر مساحة تخزين كافية لنقل الصور ومقاطع الفيديو. خلال طلب النقل ستعرض لك الأداة حجم البيانات المنقولة.

أيضاً يجب تفعيل خيار المصادقة الثنائية على خطوتين Two-factor Authentication على حساب ابل آي كلاود الخاص بك، حتى تستطيع ابل إتمام الطلب والتحقق منه.

سوف تتلقي بريداً إلكترونياً عند التقدم بالطلب، بالإضافة إلى واحد آخر بعدها بأيام عند إتمام الطلب و نقل الصور إلى حساب جوجل.

يأخذ الطلب وقتاً يتراوح بين 3 إلى 7 أيام يتم فيها التحقق من طلب نقل البيانات إلى حساب جوجل. يتم نقل نسخة من الصور والفيديو مع الإبقاء عليها أيضاً في سحابة الآي كلاود.

بعض البيانات مثل الصور الحية والألبومات الذكية والصور بصيغة RAW قد لا يتم نسخها. خدمة صور جوجل Google Photos تتيح تخزين الصور والفيديو مجاناً حتى 15 جيجابايت، مع مساحات أعلى مدفوعة.

جدير بالذكر أن تلك الخدمة أو الأداة متوفرة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وستتوفر في بقية الدول خلال الفترة القادمة.