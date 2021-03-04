ملياردير ياباني يبحث عن 8 مرافقين له في رحلته للقمر

قال الملياردير الياباني، يوساكو مايزورا، في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “تويتر”، إنّه يبحث عن ثمانية أشخاص من كافة أنحاء العالم؛ ليكونوا مرافقين له في رحلته إلى القمر، والتي تعدّ أول رحلة سياحية من تنظيم شركة “سبيس إكس”.

وقال الملياردير، في تغريدته، إنّ الرحلة ستضمّ 10 إلى 12 شخصًا، وأنّه سيقوم بدعوة ثمانية منهم لمرافقته على نفقته الشخصية.

وكلّف يوساكو مايزورا، فريقًا؛ من أجل دراسة طلبات المرشحين، ومدى توافقهم للشرطين اللذين وضعهما، وهما إخباره بمجال عملهم، وما إذا كانت الرحلة ستساعدهم على فعل المزيد للمجتمع من خلال أنشطتهم.

وكانت شركة “سبيس إكس” قد اختارت، عام 2018، الملياردير، البالغ من العمر 42 عامًا؛ ليكون أول سائح في برنامج “سبيس إكس”.

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