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في جبل الذهب.. سباقٌ في الكونغو للبحث عن المعدن الثمين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار مقطع فيديو، يظهر مجموعةً من القرويين في الكونغو، وهم يبحثون عن الذهب في جبل اُكتشف فيه الذهب بكثرة.

وظهر القرويون، في الفيديو، وهم يقومون بالحفر بالأيدي، وأدوات حفر بدائية؛ بحثًا عن المعدن الأصفر.

وقال مصور المقطع إنّ القرويين يقومون بأخذ قطع الذهب الخام التي يعثرون عليها إلى منازلهم، حيث يقوموا بغسلها من الأوساخ تمهيدًا لبيعها.

وتعدّ الكونغو الديمقراطية إحدى أغنى الدول في العالم بالذهب، حيث تحتوي على عددٍ كبيرٍ من مناجم الذهب، التي يودي انهيار بعضها بحياة العديد من العمال سنويًا.

يُذكر أنّ الكونغو رغم غناها بالذهب؛ إلّا أنّها من أفقر الدول في العالم بسبب المطامع الخارجية بثرواتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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