ملياردير ياباني يبحت عن 8 أشخاص لمرافقته في رحلة إلى القمر

كشف الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن نيته في اختيار 8 أشخاص من جميع أنحاء العالم لمرافقته في رحلة إلى القمر في رحلة سياحية فضائية لشركة “سبيس إكس”، ونشر ذلك في تغريدة على تويتر.

وقال أن الرحلة سيكون فيها 11-12 شخص وهو يعتزم دعوة 8 أشخاص إلى الرحلة ولكن بوجود شرطين حيث يتعين على الذين يرغبون بالذهاب إخباره بمجال عملهم وما ستضيف رحلة القمر له، أما الشرط الثاني فهو أن تكون لهؤلاء الرغبة في العمل ضمن فريق، ودعم أعضاء الفريق الآخرين.

وستتم هذه الرحلة في متن مركبة فضائية تابعة لـ”سبيس إكس” في عام 2023.

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