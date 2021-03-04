الكشف عن أول تلفاز قابل للطي من شركة C SEED

كشفت شركة C SEED عن تلفاز جديد مصمم ليكون قابلاً لطي أجزائه ليستخدم في مختلف المنازل وقاعات العرض، حيث يتكون التلفاز من 5 لوحات تعمل بتقنية MicroLED يمكن طي اللوحات عبر محاور خاصة أو فردها بجانب بعضها.

ويبلغ حجم الشاشة عند اجتماعها 165 بوصة قادرة على عرض فيديوهات 4K، كما زودت على قاعدة من الألومينيوم يثبت التلفار عليها ويمكن أن تختفي في أرضية المنزل كي لا تشغل حيز في المكان.

وسيكون التلفاز متوفر بعدة أوان الفضي والأسود والذهبي، وسيطلق منه عدة نماذج مختلفة تناسب مختلف أشكال التصميم الداخلي للمنازل أو الصالات التي ستركب فيها.

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