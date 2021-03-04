نموذج مركبة Starship الفضائية ينفجر بعد دقائق من الهبوط على سطح الأرض

هبط نموذج SN10 لمركبة Starship الفضائية التابعة لشركة “سبيس إكس” في المنصة بولاية تكساس الأمريكية بعد أن أطلق النموذج للتجربة حيث وصل الارتفاع إلى نحو 10 كيلومترات ونجحت المركبة في العودة إلى منصة الإطلاق.

وانفجرت المركبة بعد عدة دقائق من الهبوط في المنصة، ويعود سبب الإنفجار حسبما أفيد إلى أن كمية الوقود كانت زائدة مما أدى إلى وقوع الانفجار، علماً أن هذه 3 عملية انفجار لنفس المركبة ولكن الشركة اعتبرت التجربتين السابقتين ناجحتين لأن الهدف الرئيسي كان يتمثل في اختبار قدرة النظام على التحليق والانخفاض.

يذكر أن الشركة تعمل على تطوير نظام نقل فضائي مكون من الصاروخ الحامل Super Heavy والمركبة Spaceship، وكلاهما متعددا الاستخدام، وإن نجح المشروع فمن الممكن نقل أقمار صناعية وطواقم وحمولات إلى مسافات بعيدة كالقمر والمريخ.

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