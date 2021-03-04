شركة سكودا تطور سيارة Fabia لتكون من بين أبرز المركبات الاقتصادية للشباب

نشرت شركة سكودا مقطع فيديو على مواقع وصفحات الإنترنت يتضمن عدة اختبارات لسيارة Fabia الجديدة المطورة لتكون من بين أبرز المركبات الاقتصادية المخصصة لفئة الشباب.

ولم تظهر الشكل الخارجي في الفيديوهات حيث موهت الهيكل الخارجي إلا أنه بدت بعض الإختلافات واضحة في الواجهة الأمامية وسقف السيارة البانورامي.

وازداد حجم السيارة حيث أصبحت أكبر من نسخها السابقة ازدادت سعة صندوق الأمتعة الخلفي قليلا، فيما قلّ ارتفاع الهيكل بمقدار 7 ملم تقريبا فضلاً عن محركاتها الإقتصادية التي لها القدرة على استهلاك الوقود بمعدل 0.2 ليتر لكل 100 كلم مقارنة بمحركات سيارات Fabia السابقة.

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