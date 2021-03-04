منة فضالي تُبدي إعجابها بشخصية غسان مسعود

أبدت الفنانة المصرية منة فضالي إعجابها بشخصية وثقافة النجم السوري، غسان مسعود، حيث نشرت صورةً تجمعها به على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، وعلقت عليها بالقول: الفن والأخلاق والثقافة والتواضع، قيمة فنية عظيم العظيم الأستاذ غسان مسعود.

وقالت إنّ لها الشرف بالوقوف أمامه والنصائح التي قدمها لها خلال تصوير مشاهدها في العمل.

ووعدت عشاقها بمفاجآت كبيرة ستطال شخصية نور بشكل خاص، وشخصيات المسلسل بشكل عام.

يذكر أنّ الفنانة المصرية تقوم، حاليًا، بتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم والمتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

ومسلسل “مقابلة مع السيد آدم”، من إخراج فادي سليم وبطولة غسان مسعود، محمد الأحمد، منة فضالي، كارمن لبس، السدير مسعود، مصطفى المصطفى وغيرهم.

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