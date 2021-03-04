“واتسآب” يبدأ باختيار ميزة لإخفاء الصور

في إطار سعيها لتطوير تطبيق “واتسآب” وتعزيز مسائل الأمان والخصوصية فيه؛ بدأت شركة “فيس بوك”، الأمريكية، باختيار ميزة إخفاء الصور.

وتقوم الميزة الجديدة على السماح للمستخدمين باختيار الصورة المراد إرسالها من معرض الصور الخاص بهم، ثم النقر على أيقونة تشبه الساعة التي سيعرضها التطبيق بجانب شريط إضافة تسمية توضيحية لتحديد مدة ظهور الصورة، ثم إرسالها للشخص الآخر.

وقالت “فيس بوك” إنّ المتلقي لن يكون قادرًا على حفظ الصورة على جهازه أو إعادة توجيهها لأي شخص آخر.

يُذكر أنّ “واتسآب” ستتيح الميزة الجديدة لمستخدمي نظام “أندرويد”، و”أي أو إس”، خلال الفترة القادمة.

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