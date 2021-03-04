خاصة بالمحترفين.. تعرفوا على مواصفات شاشات AOC الجديدة

رفعت شركة AOC التايوانية النقاب عن ثلاث شاشات جديدة مناسبة للمحترفين، أطلقت عليها U32P2، Q32P2، وU28P2A.

وستأتي الشاشة U32P2 بلوحة VA-Wide-Gamut مقاس 31,5 بوصة، ودقة وضوح 3840×2160 بيكسل، وتتميز بتغطيتها نطاق الألوان RGB بمقدار 119%، ونطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 88%، ودعم تقنية Adapitve Sync مع زمن استجابة 4 مللي ثانية.

وستحتوي الشاشة على منفذيْ HDMI 2.0، منفذ DisPlay Port 1.2، و2 من السماعات المدمجة بقدرة 3 واط.

أما الشاشة Q32P2؛ فستأتي بلوحة IPS مقاس 31,5 بوصة، ودقة عرض 2560×1440 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة 75 هرتز وزمن استجابة 4 مللي ثانية.

وتتميز الشاشة بتغطية نطاق الألوان SRGB بنسبة 102% ، ونطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 75%، وستحتوي على منفذي HDMI 1.4، منفذ DisplayPort 1.2، بالإضافة إلى اثنتين من السماعات بقدرة 3 واط.

في حين ستأتي الشاشة وU28P2A بلوحة IPS مقاس 28 بوصة، ودقة وضوح 3840 ×2160 بيكسل.

وتتميز هذه الشاشة بتغطيتها نطاق الألوان sRGB بنسبة 120%، ونطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 89%، بالإضافة لدعمه تقنية Adaptive Sync، وسماعتين بقدرة 3 واط.

يذكر أنّ الشركة التايوانية؛ لم تُفصح عن موعد طرح الشاشات الجديدة في الأسواق العالمية، كما لم تُعلن عن عن سعرها.

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