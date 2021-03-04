الإعلان رسمياً عن هاتف ريلمي GT 5G – أرخص هاتف بمواصفات راقية!

أعلنت شركة ريلمي رسمياً عن أحدث هواتفها Realme GT 5G الذي يأتي بمواصفات راقية مع معالج Snapdragon 888 عالي الأداء مع سعر منخفض يبدأ من 430 دولاراً أمريكياً فقط.

هاتف ريلمي GT 5G كما يشير اسمه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وهو أمر غريب أيضاً بالنظر للسعر المنخفض الذي يأتي به.

استكمالاً للمواصفات المميزة للهاتف، فهو يأتي بشاشة من نوع AMOLED – وليس LCD – بدقة Full HD Plus ومعظل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.

المعالج المستخدم في الهاتف هو سنابدراغون 888 أحدث معالجات أجهزة الأندرويد حتى الآن مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 أو 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

البطارية بسعة 4500 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 65 وات، وبهذا تكتمل كافة جوانب الهاتف الراقي من ناحية المواصفات والأداء.

الكاميرا هي الجانب الذي قد لا يرقى تماماً لمستوى كاميرا الهواتف الراقية الأخرى، وإن كانت ستعطي نتائج مقبولة في معظم الأحوال.

الكاميرا الأساسية في Realme GT 5G بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو للتصوير عن قرب بدقة 2 ميجابكسل. كاميرا السيلفي الأمانية موجودة في ثقب في الجهة العليا ناحية اليسار بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف ريلمي GT 5G يأتي بمستشعر بصمات داخل الشاشة ونظام تشغيل Android 11 مثبت عليه واجهة Realme UI 2.0. سعر الهاتف يبدأ من 430 دولار أمريكي للنسخة الأساسية 8/128 جيجابايت و 520 دولار أمريكي للنسخة الأعلى 12/256 جيجابايت.