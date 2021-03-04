أفضل لوحات المفاتيح لأجهزة الآيباد المُتاحة للشراء في 2021

حالياً تعتبر مسألة اقتناء أحد أفضل لوحات المفاتيح لأجهزة الآيباد من الأمور المهمة لمن يمتلك جهاز آيباد وبخاصة أنه في الآونة الأخيرة تطورت أجهزة الآيباد بشكل كبير جداً وأصبح الكثير من الأشخاص يعتمد عليها اعتماداً أساسياً في الكثير من الأعمال نظراً لقدرتها على تشغيل البرامج الثقيلة والألعاب ذات الجودة العالية وما إلى ذلك، كما أن الكثير من الأشخاص الذين تدور أعمالهم حول كتابة المواضيع المختلفة أو كتابة شروحات أصبحوا يعتمدون على أجهزة الآيباد بشكل كبير، ولكن حتى تتمكن بالفعل من القيام بالكثير من المهام التي كنت تقوم بها من خلال الحاسوب الخاص بك على الآيباد، فأنت بحاجة إلى اقتناء أحد لوحات المفاتيح لأجهزة الآيباد، وهذا ما نتحدث عنه في هذا المقال.

أفضل لوحات المفاتيح لأجهزة الآيباد لهذا العام:

1. Logitech Slim Folio for iPad

تتمتع لوحة المفاتيح المقدمة من شركة Logitech بتصميم أنيق جداً وقوي ومفاتيح كبيرة ومتباعدة، مما يوفر لك قدر كبير من الراحة أثناء الكتابة لساعات طويلة وربما هذا ما يجعلها فعلياً أحد أفضل لوحات المفاتيح لأجهزة الآيباد حالياً، تأتي هذه اللوحة ببطاريتين خلويتين قابلتين للاستبدال وعمر البطارية يصل إلى 4 سنوات وبالتالي لن تشغل بالك بأمر البطارية تماماً، تتمتع لوحة المفاتيح هذه أيضاً باتصال بلوتوث منخفض الطاقة وذلك لأنها تستخدم تقنية Bluetooth LE اللاسلكية المتقدمة من أجل الحصول على اتصال موثوق وموفر للطاقة في نفس الوقت، تأتي لوحة مفاتيح هذه بغلاف خارجي لتغليف الآيباد الخاص بك وحمايته من أي صدمات أو أي خدوش، علاوةً على ذلك فإن الوزن الخاص باللوحة والغلاف خفيف إلى حدٍ كبير، يبلغ سعر اللوحة 83.02 دولار.

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2. Yekbee iPad Keyboard

تعتبر لوحة المفاتيح هذه أيضاً من أفضل لوحات المفاتيح لأجهزة الآيباد على الإطلاق، تأتي لوحة المفاتيح بغلاف أيضاً للآيباد والغلاف لديه إمكانية الدوران بـ 360 درجة، ولذلك عندما تبدأ في توصيل واستعمال هذه اللوحة مع الآيباد الخاص بك ستشعر أن الآيباد قد تحول إلى كمبيوتر محمول على الفور، تأتي هذه اللوحة بتصميم ممتاز ومتين يحمي جميع جوانب جهاز الآيباد الخاص بك، بالإضافة أيضاً إلى ازرار مضيئة بلون واحد أو بمزيج مختلف من الألوان، وهذا الأمر غير متوفر في اللوحات الأخرى بشكل كبير، يبلغ سعر هذه اللوحة 59.99 دولار.

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3. ZAGG Rugged Book

تأتي هذه اللوحة في شكل جزأين، هيكل شديد الصلابة ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، والهيكل مصنوع من البولي كربونات والسيليكون، ولذلك فهو يتحمل الصدمات بشكل كبير جداً وسيساهم في الحفاظ على الآيباد الخاص بك بشكل فعال، تستخدم لوحة المفاتيح تقنية البلوتوث للاتصال مع جهاز الآيباد بالإضافة أيضاً إلى أن الأزرار الخاصة بهذه اللوحة تتميز بوجود الإضاءة الخلفية مما يسهل عليك عملية الكتابة في الإضاءة الخافتة، تحتوي هذه اللوحة على بطارية داخلية ولكن لا تقلق فوفقاً لتجارب الشركة المصنعة، ستستمر البطارية لمدة عامين إذا قمت باستخدامها لمدة ساعتين كل يوم؛ تضيف هذه اللوحة قدر كبير من الوزن إلى جانب وزن الآيباد الخاص بك، وذلك بسبب متانة الهيكل الصلب والبطارية الكبيرة، يبلغ سعر هذه الأخيرة 59.99 دولار.

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4. Logitech Combo Touch

إذا كنت تمتلك جهاز الآيباد الخاص بأبل وترغب في لوحة مفاتيح متعددة المزايا ذات هيكل متين وقوي وقادر على حماية الجهاز الخاص بك من جميع الجوانب فإن لوحة Logitech Combo Touch تعد أحد أفضل لوحات المفاتيح لأجهزة الآيباد المتوفرة أمامك؛ بالتأكيد هناك لوحة Magic Keyboard الخاصة بشركة آبل وتتميز أيضاً بتصميم رائع، ولكن بعض الأشخاص قد لا يفضل استخدامها بسبب فقر مميزاتها مقارنةً بهذه اللوحة، تتميز لوحة المفاتيح هذه بتصميم أزرار واسع وصف كامل من الاختصارات الخاصة بنظام iOS والإضاءة الخلفية للأزرار مما يسمح لك بسهولة الكتابة في أي وقت، تحتوي هذه اللوحة أيضاً على لوحة تتبع تمكنك من استخدام عناصر التحكم المألوفة متعددة الإيماءات للتنقل في الآيباد الخاص بك بطريقة جديدة تماماً، يبلغ سعر هذه اللوحة 104 دولار.

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5. Nulaxy KM13 Bluetooth Keyboard

اللوحة الأخيرة في قائمتنا مختلفة بعض الشيء عن لوحات المفاتيح لأجهزة الآيباد الأخرى وذلك لأنها لا تأتي بغلاف كامل، بل إنها تأتي بحامل منزلق قابل للسحب والتحريك بشكل جيد جداً، وتعتبر هذه اللوحة هي الأفضل مقارنةً باللوحات المشابهة أو اللوحات التي تحتوي على نفس الحامل، تصميم اللوحة أيضاً من التصميمات المتميزة بالإضافة إلى وجود أزرار مريحة جداً للاستخدام على المدى الطويل، كما أنها تحتوي على وضع توفير الطاقة وذلك للمساعدة على مدّ عمر البطارية لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إذا كنت تريد اقتناء لوحة مفاتيح بحامل منزلق موفر للمساحة فهذه اللوحة تعتبر من أفضل الخيارات المتوفرة أمامك، يبلغ سعر هذه الأخيرة 21.99 دولار.

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