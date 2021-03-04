واتس اب – الآن يمكنك إجراء مكالمات الصوت والفيديو من الحاسوب!

إذا كنت تستخدم برنامج واتس اب على الحاسوب سواء بنظام ويندوز أو ماك، يمكنك الآن إجراء مكالمات الصوت والفيديو من خلال برنامج واتس اب للحاسوب WhatsApp Desktop.

سابقاً كانت مكالمات الصوت والفيديو مقتصرة فقط على تطبيق واتس اب للهواتف الذكية على الايفون والأندرويد، ولم يكن متاحاً إجراؤها عبر برنامج الحاسوب WhatsApp Desktop.

مثل تطبيق الهاتف، ستكون جميع مكالمات الصوت والفيديو مشفرة بتقنية التشفير التام End to End Encryption ما يعني أنه لا يمكن التصنت على طرفي المكالمة من طرف ثالث خارجي.

واتس اب كان يختبر ميزة إجراء المكالمات من تطبيق الحاسوب منذ أشهر على عدد محدود فقط، والآن باتت متاحة لكافة المستخدمين.

إذا كان لديك برنامج واتس اب مثبتاً على حاسوبك، كل ما عليك فعله هو تحديث البرنامج لآخر إصدار، وسوف يظهر خيار إجراء المكالمات تلقائياً.

حالياً على الحاسوب متاح فقط إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية من مستخدم واحد إلى مستخدم آخر، وليس متاحاً عمل مكالمات جماعية حتى الآن من الحاسوب. واتس اب قال أنه سيقوم بتوفيرها في وقت لاحق.

لكي تستخدم برنامج واتس اب على الحاسوب أو من خلال المتصفح عليك أولاً فتح الحساب على الهاتف مع توصيل الهاتف بالإنترنت.

ميزة المكالمات الصوتية موجودة في تطبيق واتس اب منذ عام 2016 تلاها إطلاق المكالمات المرئية عام 2017 لكن من وقتها وذلك مقتصر فقط على تطبيق الهاتف، والآن ونحن في عام 2021 بات ذلك متاحاً أيضاً على نسخة الحاسوب: ويندوز أو ماك.