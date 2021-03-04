بعد غياب 5 سنوات.. ليلى علوي تعود للدراما

كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن عودتها للدراما، بعد غياب دام 5 سنوات وذلك من خلال مشاركتها في حكايات مسلسل زي القمر.

وأوضحت الفنانة المصرية، إنّها ستقدم حكاية ست الهوانم في 5 حلقات فقط، وبأنّ العمل سيعرض خارج الموسم الرمضاني القادم، دون أن تكشف عن أبطال العمل الآخرين.

وكانت ليلى علوي قد غابت عن الظهور في الدراما منذ مسلسل هي ودافنشي الذي عرض في الموسم الرمضاني 2016، حيث لعبت دور البطولة فيه إلى جانب الفنان خالد الصاوي.

يذكر أنّ الفنانة المصرية اختيرت مؤخراً لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية بالدورة المقبلة لمهرجان البحرين السينمائي رفقة كل من الفنان السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

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