“رأس المرأة “فاوستينا” يعود لـ”ليبيا” بعد “75” عاما -((صور))

أعلنت السفارة الليبية لدى النمسا عن تكلل جهودها بالنجاح في استعادة ليبيا لأحد أهم التماثيل الأثرية المهمة تاريخياً المملوكة لها وهي من آثار العهد الروماني في ليبيا وهي “رأس التمثال الرخامي” للمرأة “فاوستينا” .

وقالت السفارة الليبية لدى النمسا أن الاستعادة تمت بالتعاون مع مصلحة الآثار النمساوية وأن رأس التمثال يعود أصله إلى للعصر “الأنطوني” والمفقود منذ “75” عاماً من مدينة سوسة الساحلية الواقعة أسفل سفح الجبل الأخضر، جهة البحر المتوسط، فيما ألقى السفير الليبي “جلال العاشي” كلمة بالمناسبة، ثمن من خلالها الجهود المشتركة بين سلطات البلدين الصديقين لحماية التراث الثقافي أينما وجد، مؤكداً على عمق العلاقات الليبية النمساوية.

وذكرت السفارة أن هذا المجهود يأتي في إطار السعي للحفاظ علي الإرث الثقافي لليبيا وقد التأمت مراسم التسليم بحضور سفير ليبيا لدى النمسا ومدير المتحف العالمي في “غراتس” ووزير الثقافة في ولاية “ستيريا” بالنمسا ، وسفير النمسا لدى ليبيا، فيما طرح الجانب الليبي مشروع اتفاق تعاون بين مصلحتي الآثار الليبية والنمساوية لدراسته من الجانب النمساوي والتوقيع عليه قريباً .

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