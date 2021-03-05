الكشف عن سلسلة هواتف ريدمي نوت 10 المنتظرة – مواصفات ممتازة بأسعار منخفضة

اليوم كشفت شاومي عن سلسلة هواتف ريدمي نوت 10 أخيرًا، وهي السلسلة المنتظرة خصوصًا بعد الشائعات والتقارير التي أعطتها أهمية كبيرة في الأيام والأسابيع السابقة، والسلسلة الجديدة قد كُشف عنها في الهند، لكنها وبلا شك ستتواجد في باقي بلدان ومناطق العالم، لكن هذا لا يمنع أننا قد نشهد تغيير أسامي هواتف السلسلة قبل حدوث ذلك.

مواصفات ومميزات هواتف ريدمي نوت 10

أولى هواتف السلسلة هوا هاتف ريدمي نوت 10 برو ماكس، وهو الهاتف الذي سيقدّم أعلى مواصفات، ومنها تصميم Evol.Design الجديد، هذا مع شاشة بقياس 6.6 بوصة من نوع أموليد وتدعم تردد 120 هيرتز، إلى جانب هذا فالشاشة تغطي ألوان DCI-P3 الاحترافية، وتقدّم حتى 1200 نييت من السطوع، مع وجود ثقب في تلك الشاشة لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

سيقدّم نوت 10 برو بلس كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل من سامسونج، هذا إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، كاميرا واسعة بدقة 8 ميجالبيكسل وكاميرا لقياس العمق بدقة 2 ميجابيكسل. — لدينا في هذا الهاتف معالج سنابدراجون 732G المثالي للألعاب، ونعم، بالرغم من باقي المواصفات القوية إلا أن الهاتف لم يقدّم معالج رائد.

يضم الهاتف ذواكر تصل إلى 8/128 جيجابايت من الذواكر من نوع LPDDR4X و UFS 2.2 ويظهر لنا أن نوع الذواكر ليس برائد أيضًا، وهذا أمر طبيعي جدًا لهذه الفئة السعرية، أخيرًا هناك شحن سريع بقدرة 33 واتّ لبطارية بسعة 5,020 ملي أمبير مع واجهة MIUI 12.5 الأحدث.

أما عن هاتف ريدمي نوت 10 برو فيقدّم نفس المواصفات تقريبًا من حيث الشاشة وأدائها والكاميرا الأمامية أيضًا، لكن الكاميرا الخلفية هنا ستأتي مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وليس 108 ميجابيكسل في حين أن الكاميرات الباقية كما هي. الهاتف سيقدّم نفس المعالج ونفس المواصفات الداخلية أيضًا، أي أن الفارق تقريبًا هو الكاميرا فقط.

أما عن هاتف ريدمي نوت 10 العادي فهو يقدّم شاشة 6.4 بوصة لكن لحسن الحظّ هي من نوع أموليد أيضًا، لكن لا يوجد دعم هنا لتردد 120 هيرتز، كما أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجابيكسل فقط! الكاميرا الخلفية هنا تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل من سوني، مستشعر 8 ميجابيكسل واسع ومستشعريّ 2 ميجابيكسل للماكرو والعمق.

يقدّم الهاتف معالج سنابدراجون 678 إلى جانب تثبيت نفس المواصفات السابقة تقريبًا. ما رأيك؟ وهل أنت مهتم بهذه الهواتف؟ شاركنا الآن في التعليقات..