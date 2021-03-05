عالم ياباني يُحذر سكان الأرض من كارثة انتهاء الأكسجين

حذر العالم الياباني كازومي أوزاكي من جامعة توهو، والمتخصص الأمريكي كريستوفر رينهارد من معهد جورجيا للتكنولوجيا، من خطر اختفاء كل الأكسجين الحر في النهاية من الغلاف الجوي للأرض، مما سيسفر عن انقراض معظم الكائنات الحية على هذا الكوكب.

وتوصل الباحثان إلى هذا الاستنتاج الخير، عقب إجراء عمليات محاكاة حاسوبية.

وخلال “المحاكاة”؛ تم إطلاق تطور الغلاف الجوي لكوكبنا، مع مراعاة العوامل الجيولوجية والبيولوجية والمناخية.

وبحسب تقديرات معديْ هذه الدراسة، المنشورة نتائجها في مجلة Nature Geoscience؛ فإن استقرار الغلاف الجوي للأرض يتوقع أن يتواصل لمليار عام، ثم تتسبب الزيادة الشديدة في نشاط الشمس، في جعل كوكبنا خاليًا من الأكسجين.

وقال العالمان: سيقع ذلك التأثير نظرًا لانخفاض محتوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض.

وأضافا: عندما يبلغ المؤشر المرحلة الحرجة، ستتعطل عملية التمثيل الضوئي على الكوكب ويتوقف الأكسجين عن دخول الغلاف الجوي.

وأشارت النتائج إلى أنه بسبب التغيير في البيئة الطبيعية، ستفنى جميع الكائنات الحية على الأرض في النهاية، ولا يعد هناك وجود سوى للميكروبات البدائية.

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