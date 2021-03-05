ما الذي يمكنك تخزينه على ايفون بسعة 1 تيرابايت ؟

مؤخراً ظهرا تسريبات جديدة تفيد بأن ابل تنوي طرح هاتف ايفون 13 هذا العام بسعة تخزين قصوى قد تصل إلى 1 تيرابايت، وهي سعة تخزين كبيرة بالنسبة لهاتف ذكي فكيف يمكنك الاستفادة منها لتخزين ما تشاء من الملفات؟

أقصى سعة تخزين للايفون حالياً هي 512 جيجابايت غير قابلة للزيادة وهي موجودة في سلسلة ايفون 11 برو وايفون 12 برو.

سعة 1 تيرابايت في هواتف الايفون القادمة سوف تقتصر فقط على إصدارات ايفون 13 برو / برو ماكس الأغلى ثمناً، بجانب سعات تخزين أخرى أقل.

ابل لن تكون الأولى فيما يتعلق بإطلاق هاتف ذكي بسعة 1 تيرابايت، فقد سبق وأن أطلقت سامسونج هاتفي جالكسي S10 بلس و جالكسي نوت 10 بلس بتلك السعة أيضاً قبل بضع سنوات.

التيرابايت هي أحد وحدات قياس سعة تخزين البيانات على الأجهزة الإلكترونية، وهي تعادل 1,000 جيجابايت أو 1,000,000 ميجابايت.

ما الذي يمكن تخزينه على ايفون 13 بسعة 1 تيرابايت؟

في وجود سعة تخزين 1 تيرابايت في الايفون بفرض صحة الشائعات، فإنه يمكن استخدامها كما يلي بصورة تقريبية:

تخزين نحو 250,000 صورة ملتقطة بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل.

تخزين 250 فيلماً أو 500 ساعة من مقاطع الفيديو بدقة HD.

تخزين نحو 6.5 مليون صفحة من المستندات على هيئة ملفات مايكروسوفت أوفيس وملفات PDF.

تخزين حوالي 200,000 أغنية ومقطع موسيقى أو 17,000 ساعة من الصوتيات.

حالياً تبدو السعات التخزينية مثل 128 و 256 جيجابايت كافية للغاية مع الاستخدام العادي، وهناك فئة محدودة قد ترغب في شراء السعات الأعلى خاصة وإن كانت تود الاحتفاظ بالكثير من الملفات والصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة على الجهاز.

مع سعة تخزين مثل 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، فإن المستخدم سوف يضمن تخزين ما يشاء من البيانات لسنوات من استخدام الهاتف دون أن يشكو من نقص السعة التخزينية أو الحاجة إلى الاشتراك في خدمات تخزين سحابية إضافية.