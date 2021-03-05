جديد Nubia.. ساعة ذكية بمواصفات مميزة وبطارية قوية

كشفت شركة Nubia النقاب عن ساعةٍ ذكيةٍ جديدةٍ ذات مواصفات مميزة، أطلقت عليها Red Magic.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED 1,39 بوصة ودقة عرض 454×454 بيكسل، وسوار معصم مصنوعٍ من الجلد أو السليكون.

وتتميز الساعة الجديدة، باحتوائها على نظام GPS مدمج، ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب، وميزة متابعة حالة المستخدم خلال النوم.

كما تدعم الساعة الجديدة، متابعة نشاط المستخدم في 16 نمطًا رياضيًا، بالإضافة إلى دعمها مقاومة الماء عند 5ATM.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية؛ تجعلها تعمل لمدة 15 ساعة.

يُذكر أن الشركة الصينية ستطرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر 92 دولارًا للمعصم السليكون و108 للمعصم الجلدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية