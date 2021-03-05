مشروبات تزيد الوزن بعد الـ40.. عليك الحذر منها

أفاد موقع “eatthis”، أن المشروبات تعتبر أسرع وسيلة لاكتساب الوزن، موضحًا أن السعرات الحرارية السائلة تُشكّل ما نسبته 22% من الحصيلة اليومية من السعرات الحرارية.

وقال الموقع إن المشروبات السائلة، سواءً كانت باردة أم ساخنة، تعدّ واحدة من أهم وسائل تغلب الجسم على ارتفاع أو انخفاض حرارة الجو المحيط.

وأشار إلى أنه مع التقدم في السنّ، لاسيما بعد الـ40، فإن هناك بعض المشروبات التي ينصح علماء تغذية بضرورة تجنبها.

وكشف باحثون من جامعة هارفارد وبوسطن، أن النساء اللاتي يتناولن المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا، يحصلن على 358 سعرة حرارية يوميًا مما يؤدي إلى اكتسابهن الوزن طوال ثمانية أعوام.

ومن أبرز المشروبات التي يفضّل عدم تناولها بعد عمر الأربعين “ماء جوز الهند بالنكهات، عصير الليمون، مشروب الزبادي، الشاي المثلج، الصودا دايت، مبيضات القهوة، عصير البرتقال، إضافة إلى مشروبات الطاقة”.

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