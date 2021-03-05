بـ5 لوحات عرض.. شركة C SEED تُطلق تلفازًا عملاقًا قابلاً للطيّ

أماطت شركة C SEED اللثام عن تلفازٍ عملاقٍ بمواصفات مميزة؛ أطلقت عليه M1.

ويتكوّن التلفاز الجديد من خمس لوحات عرض تعمل بتقنية MicroLED القابلة للطيّ لتُشكّل شاشةً كبيرةً بمقاس 165 بوصة، قادرةً على عرض فيديوهات 4K.

وعمدت C SEED لتثبيت لوحات التلفاز على قاعدة من الألمنيوم قابلة للطيّ؛ لكي لا يشغل الجهاز أي ميزة إضافية.

ويتميز التلفاز الجديد بمعدل السطوع الذي يصل إلى 1000م2، ودعمه تقنيات HDRHDR10+، وتقنيات Adaptive Gap Calibration Technology.

وستوفر C SEED التلفاز الجديد، بألوان عديدة منها؛ الفضي، الأسود، والذهبي، وقالت إنها ستُطلق منه نماذج مختلفة الشكل مُناسبة للمنازل والشاشات التي ستُركّب فيها.

يُذكر أن C SEED لم تُفصح عن موعد طرح التلفاز الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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