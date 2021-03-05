خدعة بصرية تجعل سفينة تسبح في الهواء.. شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لسفينة بدت وكأنها طائرة في السماء بعدما لجأ المصور لخدعة بصرية.

حيث استفاد كولين ماككلوم الذي صور الفيديو في منطقة بانف بأبردشيناير في اسكتلندا، من وجود سحابة منخفضة، جعلت مشاهدة نهاية المياه الزرقاء وبداية السماء أمراً صعباً للغاية، وهذا ما جعل السفينة تبدو طائرة في الهواء.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالخدعة، وقالوا إنّهم لم يلاحظوا الأمر إلى بعد أنّ دققوا في مقطع الفيديو.

يذكر أنّ مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية حقق انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية