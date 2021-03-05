تأجيل عرض فيلم “فاست أند فيوريس” لانتظار انتعاش السينما

أعلنت شركة يونيفر سال بيكتشرز عن تأجيل عرض فيلم فاست أند فيوريس حتى 25 يونيو القادم.

وقالت الشركة أنّها أجلت عرض الفيلم لأنّها تتوقع حدوث انتعاش في دور السينما خلال الصيف القادم بعدما توفرت اللقاحات المضادة لكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اللتين تعدان أكبر سوق للسينما في العالم.

ولم تكتفِ يونيفر سال بيكتشرز بتأجيل فيلم فاست أند فيوريس، بل قامت بتأجيل فيلم الرسوم المتحركة مينيونز: ذا رايز أوف جرو من يوليو 2021 حتى يوليو 2022.

يذكر أنّ سلسلة فاست أند فيرويس تدور حول مجموعة من متسابقي الشوارع، وحقق نجاحاً كبيراً، وإيرادات عالية فاقت ال5 مليارات دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية