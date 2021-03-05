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نجل صباح فخري يدحض شائعات وفاة والده

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دحض أنس فخري نجل الفنان السوري الكبير صباح فخري الشائعات التي راجت مؤخراً عبر مواقع الإنترنت وتحدثت عن وفاة والده.

وأكدّ أنس بأنّ والده بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض أو مشاكل رغم تقدمه في السن وبلوغه ال90 عاماً.

وأبدى نجل مطرب القدود الحلبية الكبير استغرابه من إطلاق هذه الشائعات، وقال إنّه يجهل الهدف الذي يسعى مروجيها لتحقيقه من إطلاقها.

وكان الفنان السوري قد تعرض خلال السنوات الماضية لمجموعة كبيرة من الشائعات التي تحدثت عن وفاته أو تدهور صحته بسبب تقدمه في العمر.

يذكر أنّ صباح فخري يعد واحداً من ألمع نجوم الغناء في سوريا والوطن العربي، واشتهر بغنائه للقدود الحلبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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