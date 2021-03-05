الكشف عن هواتف Nubia Red Magic 6 للألعاب مع شاشة 165 هيرتز وذاكرة عشوائية 18GB!

ظهر اليوم أول هاتف مخصص للألعاب لعام 2021، وهو هاتف Red Magic 6 من شركة Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية، وبالفعل هواتف ريد ماجيك هي من أفضل هواتف الألعاب حول العالم، وما يجعل هذا الهاتف مميز أكثر هو أنه يأتي كشكل لتعاون بين الشركة وبين شركة الألعاب Tencent والتي تقدّم لنا ألعاب رائدة مثل لعبة ببجي موبايل.

مواصفات ومميزات هاتف Nubia Red Magic 6

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.8 بوصة بدقة FHD+ وهي من نوع أموليد، والشاشة هنا تقدّم ألوان DCI-P3 الرائدة إلى جانب تقديمها لتردد 165 هيرتز مع حساسية لمس 500 هيرتز، وهي أرقام ممتازة للألعاب! الشاشة هنا تدعم الألعاب بشكل احترافي تمامًا وتأتي مع تقنيات متعددة لذلك.

لديها هنا بالطبع معالج سنابدراجون 888 الرائد إلى جانب 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزينية بسعة 265 جيجابايت من نوع UFS 3.1 الرائد، هذا مع أندرويد 11 وتقنيات متعددة لدعم الألعاب ضمن واجهة Red Magic OS 4.0.

يأتي الهاتف مع تقنية ICE 6.0 VC الاحترافية لتبريد الهاتف، هذا مع كاميرات خلفية ثلاثية مع مستشعر 64 ميجابيكسل للكاميرا الرئيسية، الهاتف يقدّم بطارية ضخمة بسعة 5,050 ملي أمبير مع شحن سريع 66 واتّ، وهو ما سيشحن الهاتف إلى 60% في ربع ساعة فقط.

حديثنا السابق كان حول هاتف Nubia Red Magic 6 العادي، لكن في نفس الوقت هناك إصدار برو من نفس الهاتف، وهو يأتي مع نفس المواصفات السابقة لكن مع تحسين للتبريد من خلال تقنية تدعى ICE 6.0 7 وهي التي تقدّم تبريد متعدد المهام مع وجود مروحة مدمجة فيه وجسم من الألمونيوم! حسبما صرّحت الشركة فهذا النظام يقلل الحرارة حتى 16 درجة بشكل فعال، نظرًا لأن جسم الهاتف هنا محمّل بتقنيات التبريد فهو يقدّم بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، لكنها تشحن بقدرة 120 واتّ.

أخيرًا، بجانب الإصدار العادي وإصدار برو هناك إصدار جديد كليًا وهو Red Magic 6 Pro Transparent Edition، وهو الذي يأتي مع نفس المواصفات تقريبًا، لكن إلى جانبها يقدّم ذاكرة عشوائية تصل إلى 18 جيجابايت! إلى جانب ذاكرة تخزينية بسعة 512 جيجابايت، وجميعها من النوع الرائد!

الأسعار هنا تبدأ من 600 دولار أمريكي وتصل إلى 1000 دولار أمريكي، والتوفّر حاليًا سيكون فالصين فقط بطبيعة الحال، ما رأيك؟ وهل قد تفكّر في اقتناء أحد هواتف السلسلة الجديدة؟ شاركنا في التعليقات.