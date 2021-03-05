لوحة لشارع آبي رود تباع بسعر فاق التوقعات

شهد مزاد خصص لبيع لوحات الشوارع اللندنية، بيع لوحة لشارع آبي رود بمبلغ 51 ألف دولار أمريكي.

وقالت مفوضة المزاد كاثرين ساوثنن إنّ اللوحة العائدة للحي الذي يضم استديو كانت تسجل فيه الفرقة البريطانية الأسطورية أعمالها بيعت بسعر فاق التوقعات.

وأشارت المفوضة لبيع أكثر من 270 لوحة باسم مجلس دائرة ويستمنستر التي تضم جزءً كبيراً من وسط لندن مقابل أكثر من 200 ألف دولار.

وأظهرت اللوحات المباعة اسم الشارع بالأسود مع رمز بريدي بالأحمر من تصميم المهندسة المعمارية ميشا بلاك التي صممته في العام 1967.

وأوضحت بأنّ عدداً كبيراً من الأشخاص قدموا عروضهم بسبب ارتباطهم بالشارع، أو عيشهم فيه لسنوات طويلة، أو لارتباط اللوحات بأسمائهم.

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