قد يكون هذا هو الجيل الثالث الجديد من قلم ابل!

من المتوقع الإعلان عن سلسلة ايباد برو 2021 خلال شهر مارس الجاري ومعه أيضاً قد يتم الكشف عن الإصدار الجديد من قلم ابل Apple Pencil ( الجيل الثالث ).

نحن منذ أشهر نسمع عن تسريبات متعددة حول الجيل الثالث الجديد من قلم ابل Apple Pencil المخصص لأجهزة الايباد مما يوحي بأن ابل كانت تعمل عليه طوال الفترة الماضية بالفعل.

أحد حسابات تويتر الخاصة بالتسريبات والتي تحمل اسم Mr. White نشر صورة زعم أنها تعود للنسخة القادمة من القلم والتي لا تختلف كثيراً عن الإصدار الأول، كما أن القلم يبدو لامعاً بخلاف الجيل الثاني ذي اللون غير اللامع.

بالنظر أيضاً إلى حجم سِن القلم المفكوك في الصورة فإنه يبدو أكبر حجماً وربما قد فعلت ابل لزيادة قدرات القلم، أيضاً هناك تقارير سابقة أفادت تفكير ابل في إضافة عدة سِنون أمامية قابلة للتغيير وبقدرات وحساسات مختلفة.

المزايا القادمة في قلم ابل

وفقاّ للتسريبات السابقة حول الجيل الثالث الجديد من قلم ابل Apple Pencil، فإنه قد يحمل مزايا جديدة مثل خاصية التعرف على الألوان داخل برامج الرسم والتصميم، إذ يمكنه التقاط أي لون ودرجته من أي عنصر حولك في الطبيعة والرسم أو التلوين به تلقائياً.

أيضاً من المتوقع إضافة تقنيات جديدة مثل إضافة خيارات تحكم في القلم يمكن تفعيلها عبر الإيماءات أو اللمس، وأيضاً إضافة تقنية الاهتزاز الراجعة Haptic Feedback لإعطاء المستخدم شعور الكتابة والرسم على الورق الحقيقي عوضاً عن ملمس شاشة الايباد.

البعض تحدث أيضاً عن إطلاق نسخة أخرى سوداء اللون من القلم مع اللون الأبيض التقليدي المعتاد للقلم.

حتى الآن لا تتوفر أية معلومات رسمية من ابل، ولن يحدث ذلك قبل الإعلان الرسمي كما هي عادتها في الكشف عن منتجاتها الجديدة.