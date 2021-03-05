لماذا أصبحت الأجهزة بغطاء غير قابل للفك؟ أسباب اختفاء البطاريات القابلة للإزالة من هواتفنا وحواسيبنا

ربما يذكر البعض أنه منذ عشرة سنوات مضت، حيث كانت عملية تبديل البطاريات القابلة للإزالة في جهازك الذكي، أو في هاتفك المحمول القابل للطي حينها أمراً في غاية السهولة، وربما لا يتذكر البعض ذلك، ربما لفارق العمر بيننا وبينهم، ولكن اسمحوا لي بالشرح، فالعديد من هواتف وأجهزة تلك الحقبة كانت تتمتع بقابلية إزالة أو تبديل البطاريات بدون أي متاعب.

البطاريات القابلة للإزالة.. الماضي الجميل لم يعد كذلك بعيون البعض

في الحقيقة، كانت ميزة رائعة، في حال كان لديك يوم طويل خارج المنزل وكنت تحتاج لتشغيل جهازك لفترة طويلة، أو في حال كانت البطارية في أواخر عمرها وأردت استبدالها بأخرى جديدة على سبيل المثال. تلك الأيام التي كان بإمكانك نزع الغطاء الخلفي من جهازك واستبدال بطاريته قد ولت إلى غير رجعة على ما يبدو، وإن كنت ستفعل ذلك في هذه الأيام التي تمت كتابة هذا المقال فيها، لربما تسببت بأضرار جسيمة لجهازك.

قد يخطر للبعض السؤال التالي: لماذا لا توجد مثل هذه الميزة البسيطة -ميزة إزالة البطارية- في الهواتف الذكية مثلاً رغم أنها تزداد ثمناً سنة تلو الأخرى؟ والجواب على ما يبدو من مصنعي الأجهزة النقالة، وخصوصاً الهواتف الذكية هو “لا يا عزيزي! لن ترى هذه الميزة!”. قد تتساءل عن السبب هل نحن جميعاً ضمن مؤامرة تجبر المستخدمين على الاستمرار في شراء الأجهزة الذكية الجديدة كل بضعة سنوات؟ أو إنفاق مبلغ كبير على عملية استبدال البطاريات في الأجهزة التي نملكها والتي انتهت كفالتها؟ ربما أدرك مصنعو الأجهزة المحمولة أنها طريقة جيدة بالتأكيد للإبقاء على التدفق النقدي مستمراً في شركاتهم ككل، فهو توجه اقتصادي ليس بالجديد: أن تقلل بشكل أو بآخر من عمر المنتج كي تقنع المستخدمين بالاستمرار في شراء منتج ما.

لن يقوم المستهلك الحكيم باستبدال منتج ما مريح في استخدامه إلا إن بدت عليه عوارض التلف، أو لم يعد بالإمكان مثلاً استخدامه بشكل مريح بعد فترة، أو لأنه يفتقد ميزة ما. تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، فبغضّ النظر عن “طمع” المصنعين، هنالك العديد من الأشخاص الذين يرغبون بوجود بطاريات قابلة للاستبدال أو الإزالة من أجهزتهم، لكن هناك أعداد أكبر بكثير من المستخدمين الذين ستفقدهم هذه الميزة العديد من الفوائد الأخرى التي قد تتعارض بشكل تام مع البطارية القابلة للإزالة.

سعر استبدال بطارية هواتف آيفون خارج الكفالة .. بعض المصنّعين طماعون بكل تأكيد، فاستبدال بطارية جهاز لا يجب أن يكون بسعر كهذا، ولكن يحق لفلان ما لا يحق لغيره.

فلنضرب مثالاً مهماً على ذلك، وهو أن يكون الجهاز مضاداً للماء، فبالطريقة التي نستخدم فيها أجهزتنا الذكية كل يوم، فمن المستبعد للغاية ألاّ تسكب مثلاً كوب قهوتك على جهازك الذكي في يوم ما لا تكون فيه بكامل تركيزك، أو كانت لديك طفلة صغيرة -حماها الله- تعاني من بعض فرط النشاط، أو أوقعته في الحمام، أو كنت مضطراً لإرسال شيء ما في يوم ماطر.

المصدر: أراجيك

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