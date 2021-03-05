سامسونج تطلق هاتف جديد من الفئة المتوسطة

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Galaxy Xcover 5. سيعمل بمعالج Exynos 850 ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة LCD مقاس 5.3 بوصة وجودة عرض 720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي على بدقة 16 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغابايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 ميلي أمبير، ومنفذ USB-C، وتقنية NFC، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 12 مارس بسعر يصل إلى 290 يورو

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